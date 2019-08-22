Глава Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, во время которых они обсудили неприемлемость возвращения Российской Федерации в "Большой семерку". Об этом сообщает сайт президента в четверг.

"Владимир Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россию из нее была в свое время исключена, - из-за оккупации Крыма и агрессии на Донбассе", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Евросовета Туск поддержал обеспокоенность президента Украины в связи с заявлениями о возможности возвращения России к "G7".

"Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции" – отмечается в сообщении.

Помимо этого, Зеленский направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения, в которых призвал и в дальнейшем усиливать поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон заявил, что против возвращения России в G7.

Также мы писали, что Турчинов поделился мрачными предчувствиями по поводу России в G7.