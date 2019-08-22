Несоблюдение работником банка требований относительно оформления кассового документа (квитанции) не может свидетельствовать о невнесении истицей денежных средств в банк, а, наоборот, свидетельствует о том, что она была противоправно лишена права на владение надлежащим ей имуществом. Такой вывод содержит постановление КГС ВС № 500/2867/18 от 7 августа 2019 года, передает "Юрлига".

Уточняется, что истица просила суд взыскать с банка долг как безосновательно приобретенное имущество, ссылаясь на то, что в 2009 году она внесла в кассу банка денежные средства с учетом заключения депозитного договора, которые были зачислены на счет, что подтверждалось выданной ей квитанцией.

Суды отказали в иске, указав, что между сторонами возникли договорные депозитные отношения, потому положение ст. 1212 ГК касательно безосновательного приобретения имущества к ним не применяются.

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда предыдущие решения отменил и принял новое, которым постановил взыскать с банка безосновательно приобретенные денежные средства и 3 % годовых учитывая следующее.

Суды пришли к взаимоисключающему выводу, поскольку в преюдиционном судебном решении по иску этой истицы апелляционный суд, отказывая в иске, 19 июля 2016 года указал, что истица не доказала факт заключения письменного договора с банком, а квитанция неподобающе оформлена работником банка. Когда же истица повторно обратилась в суд с иском на основании ст. 1212 ГК, то суды, напротив, указали, что между сторонами имеются договорные отношения, что исключает применение положения ГК о безосновательно приобретенном имуществе.

ВС пришел к выводу, что с учетом преюдиционного судебного решения, нельзя утверждать о договорных отношениях, но безосновательно приобретенные средства банк должен вернуть.

Если поведение приобретателя имущества не свидетельствует о существовании и выполнении договорного обязательства, то в случае возникновения между ними спора относительно возврата имущества, находящегося у приобретателя, на спорные правоотношения распространяются положения ст. 1212 ГК.

Как установили суды, квитанция, предоставленная истицей, содержит подпись уполномоченного лица и штамп отделения банка. Квитанция или иной документ является подтверждением внесения наличности в соответствующей платежной системе.

Несоблюдение работником банка требований относительно оформления кассового документа не может свидетельствовать о невнесении истицей денежных средств в банк, а, наоборот, свидетельствует о том, что она была противоправно лишена права на владение надлежащим ей имуществом - денежными средствами, потому заявлены исковые требования в части взыскания суммы вклада подлежат удовлетворению.

Также на основании ст. 625 ГК подлежат удовлетворению исковые требования в части взыскания с Банка в пользу истца 3 % годовых.

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