В четверг, 22 августа, около 8 утра, патрульные Белой Церкви выехали на сообщение о гранате, привязанной к двери гаража. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Отмечается, что инспекторы мгновенно прибыли на место происшествия, где обнаружили привязанный на веревке предмет, похожий на боевую гранату РГО.

Патрульные немедленно вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу отдела полиции. Пока с опасной находкой работали специалисты, патрульные охраняли место происшествия.

Фото: Facebook/Патрульна поліція Київської області

Также в пресс-службе рассказали, что нужно делать в случае обнаружения боеприпасов или предметов, по внешним признакам похожих на боеприпасы:

сохранять спокойствие;

по возможности предупредить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом; обозначить место пребывания предмета, а по возможности оградить его (для ограждения можно использовать различные подручные материалы: доски, шесты, ветки, веревки, куски материи и тому подобное);

немедленно сообщить о находке в дежурные службы 101 и 102 (сообщение делать не спеша, четко, с указанием точного адреса (ориентиров) места нахождения предмета);

не курить, не пользоваться зажигалками, другими источниками открытого огня и предметами, которые могут его образовывать;

в любом случае не пытаться перемещать взрывное устройство (подозрительный предмет) или изменять его положение;

ожидать на безопасном расстоянии от места нахождения предмета представителей МЧС, МВД, при этом осуществляя меры по недопущению к опасной зоне посторонних людей.

Категорически запрещено:

курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения предмета;

поднимать, извлекать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать любые взрывоопасные предметы;

приносить в места пребывания людей предметы, похожие на взрывоопасные.

Скриншот: Facebook/Патрульна поліція Київської області

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