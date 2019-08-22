Женщина и ребенок попали под колеса автомобиля во дворе дома 19А на Днепровской набережной в Киеве. Белый внедорожник на огромной скорости задним ходом наехал на людей.

Видео последствий инцидента опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

По словам очевидцев, в результате ДТП женщина и ребенок оказались под автомобилем. Для того, чтобы их достать внедорожник пришлось поднимать.

"Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутал педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории. Полная жесть", - говорится в сообщении в соцсети.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что за рулем авто находилась 59-летняя женщина.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве водитель Mercedes насмерть сбил девушку на "зебре", протащил ее 100 метров на капоте и сбежал с места ДТП.

Также мы сообщали, что в ДТП под Киевом погибли сотрудник полиции и 7-летний ребенок.