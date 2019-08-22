Глава Украины Владимир Зеленский призвал граждан Украины в пятницу, 23 августа, провести флешмоб по случаю Дня государственного флага, передает Интерфакс-Украина.

"У меня есть предложение к каждому украинцу с каждого уголка нашей неньки и ко всем украинцам мира – сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.

Президент отметил, что сейчас есть территории в Украинском государстве, где украинцы вынуждены прятать украинский флаг.

Ранее сообщалось, что ко Дню Независимости "Укрзализныця" запустит четыре дополнительных поезда.

Также мы писали, что у Зеленского заявили, что не заставляют бюджетников участвовать в праздновании Дня независимости Украины.