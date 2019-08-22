В Киеве спасатели достали из озера Вербного тело мужчины. Об этом сообщается на сайте ГСЧС столицы.

Уточняется, что 21 августа в 19:28 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в Оболонском районе столицы в озере Вербное находится тело человека.

На место происшествия было направлено дежурное водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. На расстоянии 30 м от берега на глубине 8 м обнаружено тело утопленника 1999 года рождения. С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове годовалый мальчик утонул в ванне, когда отец на несколько минут оставил его без присмотра.

Также мы сообщали, что из Русановского канала в Киеве выловили тело утопленника.