В России в школьную программу предложили ввести изучение киберспорта. Для этих целей экспертами Института развития интернета (ИРИ) выбраны Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Об этом говорится в письме ИРИ, которое было направлено в Минпросвещения, передает передает РБК. Специалисты также предлагали проводить соответствующие турниры между школами и областями в России.

Критериями отбора игр стали их популярность и наличие поддержки разработчиками (обновление контента). Также важными стали соответствие возрастной маркировки 14+, чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности, а также соответствие отечественным критериям киберспорта.

Специалисты считают, что выбранные игры позволяют развивать навыки командной игры, логики, скорости реакции и креативного потенциала.

По задумке авторов, эксперимент о проведении подобных занятий может быть включён в федеральные проекты "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда".

Также некоторые из этих игр являются популярными у стримеров на Ютубе, Твиче и других интернет-платформах. В частности, одной из самых популярных игр там является Майнкрафт.

Видео: youtube.com/Jeens

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