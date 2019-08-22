Вступила в силу новая редакция Порядка функционирования электронной системы закупок и проведения авторизации электронных площадок, утвержденная постановлением Кабмина от 10 июля 2019 года № 704. Об этом сообщает "Юрлига".

В частности, если стоимость закупки выше 4 млн. грн за представление участником тендерного предложения или предложения участника закупки взимается плата в размере 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400 грн). Раньше за участие в закупках стоимостью больше 1 млн грн платили не больше 100 НМДГ (1700 грн).

Другие суммы остались неизменными.

Размер платы определен с учетом всех налогов и сборов един для всех операторов авторизованных / предварительно авторизованных электронных площадок и не может устанавливаться операторами самостоятельно.

При отмене торгов или признания их несостоявшимися оператор площадки возвращает плату участнику/победителю, кроме случаев, когда предложение было отклонено.

Кроме того, приняты меры для авторизации электронных площадок с учетом получения администратором аттестата соответствия комплексной системы защиты информации веб-портала Уполномоченного органа по вопросам закупок.

Ранее "Страна" писала о том, что в 2019 году в Украине удвоился выпуск электронных денег.

Также мы сообщали, что Кабмин обязали ввести обязательный электронный учет древесины до 1 ноября.