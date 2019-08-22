В Украине заработают новые стандарты работы экстренной медицинской помощи. Прежде всего идет речь о базовом составе бригады экстренной медицинской помощи, в которую будут входить парамедик и экстренный медицинский техник.

Соответствующее постановление Кабмин принял 21 августа 2019 года. Об этом сообщает ЮрЛига.

Принятое постановление изменяет состав бригад экстренной медицинской помощи и вводит понятие "бригады парамедиков". Такие бригады будут работать параллельно с врачебными и фельдшерскими бригадами экстренной медицинской помощи. Эти три вида бригад будут работать до 2025 года.

С 2025 года состав всех бригад экстренной медицинской помощи будет отвечать единому стандарту. Поэтому до этого времени все фельдшера и медицинские сестры, сейчас работающие в бригадах экстренной медицинской помощи, должны пройти переобучение и получить квалификацию "парамедик".

Парамедик - это специалист, предоставляющий широкий спектр спасательных медицинских услуг по современным стандартам на догоспитальном этапе и своевременно транспортирует пострадавшего к больнице.

Это начало новой системы развития профессиональных компетенций работников экстренной медицины, инициированной Минздравом .

Изменения касаются и водителей, работающих в бригаде экстренной медицинской помощи. До 2025 года все водители должны переучиться и получить квалификацию "экстренный медицинский техник". Экстренный медицинский техник - это человек без медицинского образования, но со специализированной подготовкой. Они помогают врачам и парамедикам в предоставлении профессиональной медицинской помощи пациенту.

Для усиления работы бригады будут привлекаться и в дальнейшем врачи медицины неотложных состояний. По решению руководителя центра экстренной медицинской помощи смогут также приобщаться дополнительные медицинские работники службы, а также стажер, студент, проходящий производственную практику, врач-интерн, врач-резидент или иное лицо, успешно прошедшее подготовку и получившее подтверждающий документ.

Профессии "парамедик" и "экстренный медицинский техник" были введены приказом Минэкономразвития от 26 октября 2017 года № 1542 "Об утверждении Изменения №6 в национальный классификатор Украины ДК 003:2010". Квалификационные требования были утверждены приказом Минздрава № 918 (с изменениями).

Кабинет Министров 22 мая 2019 года установил концепцию развития экстренной медицинской помощи. Первый этап изменений начался уже в 2019-м году в шести пилотных регионах.

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