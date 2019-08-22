В четверг 22 августа безналичный курс доллара упал сразу на 11 копеек, закрепившись к вечеру в рамках 25,03-25,06 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

По его словам, валюты на торгах хватало, и даже был излишек, который выкупал Нацбанк.

Согласно различным оценкам, всего за этот день регулятор приобрел порядка $35 млн: сначала по 25,0750 грн/$, а затем по 24,99 грн/$. Если учесть, что общий объем торгов в двух системах (Reuters Matching и Bloomberg Matching) оценивается всего в $150 млн, то можно понять, что НБУ был сегодня главным покупателем доллара.

Ключевыми продавцами оказались банки и экспортеры. Говорят, что достаточно активно продавали валюту через Укрэксимбанк.

"На рынке остро ощущался дефицит гривневой ликвидности. Потому ряду банков пришлось продавать свои длинные валютные позиции. Чтобы подкрепиться гривной для текущих операций. Завтра проблема должна решиться. Произойдет погашение по депозитным сертификатам Нацбанка на 37 млрд грн", — объяснил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Благодаря валютным продажам сегодня остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 4,6 млрд. грн, и составили 48,1 млрд. грн.

Экспортеры также нуждались в гривне, однако импортеры не торопились раскупать доллар.

"Перед трехдневными выходными компании не спешат покупать валюту, а экспортеры вынуждены продавать часть валюты для обеспечения хозяйственных операций. Что формирует избыток предложения на рынке и давит на доллар", — объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Наличные курсы просели под давлением межбанка. Средняя цена доллара на продаже людям потеряла 10 копеек, и оказалась в рамках 25,20-25,30 грн/$. Минимальная — рухнула к 25,14 грн/$, а максимальная осталась на 25,55 грн/$. Выкуп валюты у населения производится в рамках 24,80-25,15 грн/$.

Перед трехдневными выходными финансисты не ждут большой активности на межбанке. "Скорее всего, 23 августа безналичная торговля начнется в рамках 25,0-25,10 грн/$. В пятницу редко происходят активные валютные покупки, потому гривна может снова двигаться к 25,0 грн/$", — считает Юрий Гриненко. Более широкий курсовой коридор на завтра заложил Олег Куринной — 25,0-25,20 грн/$.

До этого стало известно, что происходило сегодня на межбанке, в обменках и банках.

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