В Украине установят предельный размер абонплаты за коммунальные услуги в многоэтажках.

Проект постановления "Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг, предоставляемых потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорами" Кабмин одобрил 21 августа 2019 года, сообщает "Юрлига".

В частности, предусматривается определить предельный размер платы за абонентское обслуживание, которое может насчитываться исполнителем потребителю соответствующей коммунальной услуги, предоставляемой в многоэтажке по индивидуальному договору.

В документе указано, что максимальная плата за абонентское обслуживание определяется отдельно для услуг:

по снабжению тепла и горячей воды;

по централизованному водоснабжению и водоотводу;

по обращению с бытовыми отходами.

В соответствии с документом абонплата будет рассчитываться по формуле и будет зависеть от минимальной заработной платы, среднего количественного состава домохозяйства, коэффициента возмещения домохозяйством расходов, понесенных исполнителем при предоставлении этих услуг. Размер абонплаты - результат умножения этих показателей.

Также указано, что предельный размер абонентской платы не зависит от количества коммунальных услуг, предоставляемых абоненту.

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