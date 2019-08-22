В четверге, 22 августа Шестой апелляционный административный суд решил отклонить жалобу НКРЭКУ на определение по обеспечению иска в части приостановки действия постановлений регулятора №954 и №955, по котором устанавливаются тарифы для НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает госпредприятие "Гарантированный покупатель", передает Интерфакс-Украина.

Как напомнили в "ГарПо", Окружной админсуд Киева 1 августа 2019 года приостановил действие высоких тарифов "Укрэнерго" (постановления №954 и №955) для шести заводов Игоря Коломойского.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму. Он предусматривает двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где рассчитывается разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынкок (ВСР, на нем закупается э/э на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

В результате запуска стоимость энергоресурса для небытовых потребителей выросла на 10-25% в зависимости от класса напряжения. Наиболее остро на изменения цены отреагировал ряд промышленных предприятий (в основном ферросплавщики), в себестоимости продукции которых расходы на электроэнергию составляют значительную долю, которые через суды добились приостановки нового тарифа "Укрэнерго" на передачу э/э, увеличенного в условиях нового рынка в шесть раз.

Напомним, Кабинет министров Украины 21 августа внес изменения в положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которое должно позволить снизить цены на электроэнергию для небытовых потребителей на 10-11%. Изменения позволят регулятору в лице НКРЭКУ втрое снизить тариф на передачу "Укрэнерго" (с действующего 31,2 коп. до 11 коп./кВт-ч), что и повлечет за собой снижение цен для небытовых потребителей.

Ранее мы писали, что рост тарифов на электроэнергию для промышленности может вызвать скачок потребительских цен.

Также сообщалось, что почему заводы олигарха будут платить за поставки электричества в разы меньше, чем все остальные.