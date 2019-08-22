Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьера Канады Джастина Трюдо за позицию, согласно которой возвращение России к формату "Большой восьмерки" невозможно в условиях агрессии на Донбассе и оккупации Крыма. Об этом шла речь в телефонной беседе между Зеленским и Трюдо, сообщается на сайте президента Украины.

Как отметил в беседе Владимир Зеленский, в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию к "Семерке", а заставлять ее выполнять свои обязательства.

Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ к формату G8, которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня в телефонной беседе британский премьер Борис Джонсон пообещал Зеленскому не поддерживать возвращение России в G7.

Также мы сообщали, что президент Трамп заявил, что готов вернуть Россию в "Большую семерку".