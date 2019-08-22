В первый день сессии нового парламента Украины в четверг, 29 августа, нардепы могут избрать не только президиум Верховной Рады и состав нового Кабмина, но проголосовать за законопроект номер 7203 - о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины по отмене депутатской неприкосновенности.

Предполагается вынести на обсуждение вариант законопроекта в редакции Петра Порошенко. Его окончательное утверждение назначено на 3 августа. Об этом сообщает ZN.UA.

Фракция "Слуга народа" в настоящий момент доукомплектовывается мажоритарщиками, прошедшими в Верховную Раду как самовыдвиженцы. Речь идет о возможной прибавке в 49 депутатов (+254 депутатов собственно "Слуги народа"), что позволит единолично создать конституционное большинство.

Отмечается, что с одной стороны отмена депутатского иммунитета соответствует одному из основных обещаний Владимира Зеленского. С другой - поможет ему за счет правоохранителей контролировать монолитность фракции.

По данным журналистов, изначально идея Банковой состояла в формировании из мажоритарщиков, традиционно проявляющих лояльность к любой власти, отдельной фракции. Однако сложности при формировании и использовании коалиции, а также выписывания коалиционного соглашения оказались менее предпочтительными, нежели формат монофракции, включающий в себя количество депутатов, которое обеспечивает конституционное большинство.

Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и то, что народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности.

Простым большинством депутаты в 226 голосов 29 августа депутаты намерены закрепить законопроект, подготовленный в свое время Петром Порошенко и уже получивший заключение Конституционного суда Украины. Согласно процедуре, закон, меняющий Конституцию, должен получить на следующей сессии конституционное большинство голосов в минимум 300 голосов. И такое голосование запланировано на 3 сентября.

Сообщается, что когда законопроект вышел из Конституционного суда, к нему были замечания. КСУ обратил внимание на то, что, "принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти".

В Конституционном Суде неоднократно подчеркивали, что неприкосновенность народных депутатов - не личная привилегия, а необходимость обеспечения безопасности от незаконного вмешательства в деятельность депутата, беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций. Кроме того, на последствия полной отмены депутатской неприкосновенности обращала внимание Венецианская Комиссия, которая отмечала, что в политической системе "с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасна для функционирования и автономии парламента".

Согласно закону о регламенте Верховной Рады, перед окончательным принятием закона, меняющего конституцию (пункт 1 стати 150), депутаты в случае наличия замечаний КСУ должны направить законопроект на повторное рассмотрение. Закон о КСУ и сама Конституция не требуют повторной отправки законопроекта, поэтому чтобы обеспечить правовую чистоту принятия закона о снятии депутатской неприкосновенности парламентарии должны либо направить законопроект на повторное рассмотрение в КСУ, либо проголосовать и убрать из закона о регламенте ВРУ статью, требующую повторного рассмотрения законопроекта в КСУ.

Конституционный суд Украины (КСУ) 7 июня 2018 года обнародовал текст заключения о признании конституционным законопроекта №6773 об отмене депутатской неприкосновенности. Соответствующее решение было принято накануне.

В ходе проверки законопроекта на соответствие требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины КСУ установил, что Верховная Рада VIII созыва в течение года соответствующий законопроект не рассматривала. И изменения в положения ч. 1 и 3 статьи 80 Конституции Украины в течение срока своих полномочий не вносила. Таким образом, он соответствует требованиям статьи 158 Конституции Украины.

Кроме того, на момент составления заключения в стране и отдельных ее регионах не действовало военное или чрезвычайное положение, а предложенные законопроектом изменения не представляют угрозы для территориальной целостности и суверенитета Украины и не ограничивают права и свободы человека, поэтому законопроект соответствует и требованиям статьи 157 КУ.

Но, несмотря на то, что законность была соблюдена, и законопроект соответствовал всем требованиям, до полного принятия дело так и не дошло, хотя с нескольких депутатов неприкосновенность снималась, правда, отдельными решениями ВРУ.

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