Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 25,0475 грн/$1 с 25,135 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,03–25,065 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 23 августа официальный курс 25,042697 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 22 августа укрепился до 25,0521 грн/$1 с 25,2283 грн/$1.



Также Нацбанк укрепил сегодня официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 23 августа до 25,042697 грн/$1 по сравнению с 25,204427 грн/$1 на 22 августа 2019г.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар на межбанке стал стоить дешевле 25 грн.

Также мы сообщали, что Зеленскому предложили сделать доллар национальной валютой Украины.