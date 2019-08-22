Частная чешская компания-перевозчик RegioJet с июня 2020 года собирается запустить из Украины в Чехию прямой ночной поезд, сообщает издание iDnes.

Отмечается, что из всего расстояния в более чем 700 километров только восемь будут по территории Украины.Сообщение через Остраву, польские Краков или Ярослав должно завершиться на пограничном вокзале "Мостиска 2".

Из Праги в Мостиску будет ходить ночной поезд, а во Львов пассажиры смогут добраться автобусом, предполагает перевозчик.

По данным издания, поезда будут курсировать в оба направления раз в день. Из Праги он будет отправляться в 22:10 и прибывать в Мостиску в 9:30.

Ранее сообщалось, что Зеленского попросили рассмотреть вопрос об авиасообщении с Россией и поездах в Крым.

Также мы писали, что в Укрзализныце хотят запустить поезд из Киева на Берлин в 2020 году.