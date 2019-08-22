Сотрудники СБУ обнаружили тайник, в котором находилось считавшееся утерянным в 2014-2015 гг. вооружением. Находка была сделана в заброшенной школе в одном из поселков Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 22 августа.

"Схрон был оборудован в одном из поселков Новоайдарского района. Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, изъяли автомат Калашникова АК-74, 2 подствольных гранатомета, 3 гранаты Ф-1, 7 гранат РГД-5, 40 выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм, глушитель к автомату Калашникова. Арсенал направлен на экспертизу", - сказано в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по статье о потере военного имущества (ч.1 ст. 413 УК) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

В течение 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей сотрудники СБУ изъяли из незаконного оборота почти 50 тысяч единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и взрывных устройств, а также более 15 кг взрывчатки.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Как сообщала "Страна", под Ровно во дворе сельского жителя нашли один из крупнейших в истории Украины подпольных арсеналов. Открыто уголовное производство.

Отметим, что в американском журнале The New Yorker Украину назвали "супермаркетом незаконного оружия".