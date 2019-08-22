Фракция парламента нового созыва "Европейская солидарность" намерена претендовать на контролирующие комитеты в Верховной Раде. Об этом на своей странице в соцсети написала нардеп от этой политсилы Ирина Геращенко.

"Это комитет по вопросам регламента и свободы слова. Также наша партия считает лучшим руководителем комитета нацбезопасности Михаила Забродского. Также наша партия как оппозиция будет претендовать на должность вице-спикера ВР", - написала Геращенко и добавила, что эти комитеты традиционно возглавляют представители оппозиции.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" хотят поставить своих людей главами 21 комитета из 23.

Также мы сообщали, что Порошенко и Вакарчук в новой Раде хотят работать в комитете по внешней политике.