Главный редактор интернет-издания "Медуза" Иван Колпаков 13 и 14 октября должен был выступать в Киеве с лекцией "Как рассказывать истории по-новому".

Однако вскоре организаторам пришлось отменить мероприятие, после того, как пользователи Facebook в комментариях устроили настоящую травлю известного российского журналиста.

Изначально, как заявили в среду днем организаторы мероприятия - копирайтинговое агентство "Люди слова" - Колпаков должен был выступить в Доме Кино в Киеве с лекцией, на которой собирался рассказать о современной журналистике.

На следующий день участники лекции могли бы лично встретиться с главредом Медузы и показать ему свои тексты.

Скриншот: Facebook/Люди слова

Новость о том, что в столицу приедет российский журналист вызвала сильным гнев у многих пользователей соцсетей, которые припомнили Колпакову его участие в прошлогоднем секс-скандале, угрожали националистами и СБУ и вообще были против того, чтоб россиянин читал лекции в Киеве.

"Потрясающе. Я бы пришла послушать обе лекции "Как правильно писать "в/на" и "Что сказать жене сотрудника, когда трогаешь ее задницу". Надеюсь, уважаемый лектор определится до октября с первой темой и принесет на вторую резиновый дидактический материал. Жен сотрудников везти не обязательно".

"Мы, украинцы, не хотим вас видеть в Украине. Насколько сильно не хотим - можете ознакомиться с комментариями. И не пробуйте себя утешать мыслью, что это боты. Слушать, в чьем заду нынче находится "русский язык журналистики" или как хватать сотрудниц за зад - нам малоинтересно. Лучше подумайте об опасности, которая вам может угрожать. Фашиствующие молодчики не дремлют а мальчики в трусиках давно не пробегали. Русский? Сиди за поребриком".

"Вы что-то перепутали, Москва немного северо-восточнее".

"Надеюсь, его сюда не пустят. И только попробуйте затереть мой коммент. СБУ, обратите на это внимание, пожалуйста".

"Люди слова вы привозите журналиста политического издания. Это и есть политика. Я не совсем понимаю, зачем вам это. Хотите заработать денег? Привезите крутого глобального спикера. Хотите заниматься вопросами России? Есть РФ для этого. Журналист из РФ - уже давно не авторитет в Украине. Их сторителлинг и медиасреда давно пасут задних по сравнению с Украиной. Им нечему нас научить".

"Кстати, а Симоньян или "Радиоактивного пепла" Киселёва пригласить не хотите? Были бы спикеры под стать Жопохвату", - писали в комментариях.

Скриншот: Facebook/Люди слова

После таких слов организаторы объявили, что отменят мероприятие, так как не хотят подвергать жизни лектора и гостей опасности.

"Наша задача — помогать писать лучше, привлекая ведущие украинские и международные СМИ. На наш взгляд, "Медуза" одно из таких. В то же время общество высказало неприятие лектора, а мы не хотим идти с ним вразрез и тем более подвергать опасности здоровье лектора и гостей. Поэтому мы отменяем мероприятие, а в будущем будем более чуткими к повестке, внимая всем факторам. Также постараемся договориться с международными медиа, чтобы впредь никого не провоцировать и не оскорблять", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Люди слова

Напомним, в 2018 году Колпаков был обвинен в домогательствах, что привело к его решению уволиться из "Медузы". 20 октября 2018 на вечеринке в честь дня рождения издания он совершил неприемлемые действия по отношению к супруге своего сотрудника.

После чего Колпакова отстранили от работы на 2 недели. Однако 6 ноября совет директоров Медузы принял решение о возврате главного редактора на рабочее место. Информация вызвала шквал критики со стороны читателей. В итоге, через несколько дней работы, 9 ноября Колпаков сам принял решение об отставке.

В начале 2019 года стало известно, что несмотря на увольнение, Колпаков продолжает сотрудничество с редакцией и в скором месте может официально вернуться на руководящую должность (предположительно — в качестве издателя).

Эту информацию подтвердила учредитель "Медузы" Галина Тимченко. Колпаков был вновь назначен главным редактором "Медузы" 11 марта 2019 года.

"Медуза" является одним из самых известных российских интернет-изданий (при этом, зарегистрирована в Латвии). Считается оппозиционным по отношению к нынешней российской власти.