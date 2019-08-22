Министерство образования и науки Украины ограничило возможность перехода с оплаты за учебу частными лицами на госфинансирование обучения в вузах в связи с нехваткой бюджетных мест для льготников.

Соответствующее распоряжение МОН опубликовал на своем Facebook юрист Андрей Черных.

Документ под названием "О возможности изменения финансирования для поступающих в 2019 году" адресован руководителям высших учебных заведений, относящихся к сфере управления МОН.

Фото: Facebook/ achernih

В распоряжении сказано, что поводом для его составления стало "значительное количество обращений вузов о выделении дополнительных мест государственного заказа для льготных категорий поступающих в 2019 году и ограниченность объемов государственного заказа". Проще говоря, в Украине не хватает бюджетных мест для абитуриентов-льготников.

В связи с валом обращений вузов МОН постановило ограничить возможность перевода на государственное финансирование.

"С 24.08.2019 в Единой государственной электронной базе по вопросам образования будет ограничена возможность изменения финансирования в форме оплаты средствами физических и/или юридических лиц на финансирования за счет государственного бюджета", - сказано в распоряжении.

В своем жестком решении МОН ссылается на нормы Порядка размещения государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, а также на Положение о Министерстве образования и науки Украины. Документ подписан замминистра Юрием Рашкевичем.

Ранее "Страна" писала, что в этом году 13% абитуриентов, рекомендованных для зачисления на бюджет, отказались от мест по госзаказу.

Мы также сообщали о презентации в МОН новых учебников для школ по финансовой грамотности. Возможно, изучение курса поможет школьникам научиться зарабатывать себе на высшее образование самим, не надеясь на государство.