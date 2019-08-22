Возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, тем более, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Возвращение для России в "семерку", в бывшую "восьмерку", не является самоцелью", - заявил Песков.

Также он отметил, что в любом случае обсуждение международных проблем без участия Индии и Китая сейчас не является эффективным. "В этой связи, конечно, более выигрышно выглядят другие форматы, например "двадцатка", - добавил пресс-секретарь Путина.

Также Дмитрий Песков напомним, что президент РФ Владимир Путин уже заявлял о готовности Москвы общаться с другими странами в любых форматах.

Напомним, что в "Большую семерку" входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп объяснил, почему Россию исключили из Большой восьмерки при Обаме.

Также мы сообщали, что премьер-министр Великобритании Джонсон пообещал Зеленскому не поддерживать возвращение России в G7.