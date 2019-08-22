Правоохранители Черкасс открыли уголовное производство против владельца местного похоронного бюро, объявившего о скидках для клиентов еврейской национальности. Об этом сообщают "Українськi Новини".

Как стало известно СМИ из материалов дела, владелец магазина ритуальных услуг под названием "Памятники", расположенного по ул. Шевченко, 110 в Черкассах, разместил при входе в свою контору странные указатели. На них значилось: "Евреям × 3", "Евреям - скидки" и "Вальцману -90%". В действиях бизнесмена усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Следственный отдел Главного управления Нацполиции в Черкасской области открыл дело в связи с установленными фактами.

Суд по ходатайству полиции назначил судебно-лингвистическую экспертизу. Она должна установить, свидетельствуют ли представленные на исследование материалы о нарушении равноправия граждан и пропагандируют ли унижение национальной чести и достоинства.

Ранее "Страна" приводила заявление израильского Центра Кантора о росте антисемитизма в Украине.

Также мы рассказывали об антиеврейских выпадах на митинге Нацкорпуса.