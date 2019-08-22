Патриарх Филарет попросил митрополита Епифания отозвать письмо о закрытии счетов Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ КП. Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ КП.

"Прошу вас отозвать ваше письмо в Сбербанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского Патриархата. Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога! Если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть", - заявил Филарет.

Как сообщил Филарет, после решения УПЦ КП покинуть состав ПЦУ, митрополит Епифаний не является предстоятелем Киевской патриархии, поэтому его решения и постановления не имеют никакого отношения к КП. Кроме того, предстоятель УПЦ КП отметил, что созданная Ликвидационная комиссия также не имеет никакого отношения к КП.

Напомним, что на Поместном Соборе в Киеве, который был проведен под председательством почетного патриарха Филарета, Украинская православная церковь Киевского патриархата решила отменить постановление архиерейского собора от 15 декабря 2018 года.

В постановлении утверждается, что УПЦ КП зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование. Главой религиозной структуры, согласно документу, продолжает быть патриарх Филарет пожизненно.

31 июля в Министерстве культуры Украины сообщили, что религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратило свою деятельность путем присоединения к Православной церкви Украины.

Позже патриарх Филарет обратился к Министерству юстиции и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продлить регистрацию и защитить права верующих УПЦ КП.

Также патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прекратил с ним всякое общение.