Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова подтвердила информацию о расставании с депутатом Александром Онищенко, которая ранее появилась на фб-странице нардепа.

Сейчас 26-летняя гимнастка готовится к прямым эфирам шоу "Танцы со звездами", стартующее 25 августа. Ее цитирует издание JetSeller.

"Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и участвую в проекте "Танцы со звездами". Это совершенно новый этап в моей жизни, которому я очень рада. Еще в прошлом году я много путешествовала, выступала с мастер-классами в разных странах, а сейчас мне очень хочется быть побольше в Киеве и реализовать себя в других направлениях", - отметила она.

Фото: jetsetter.ua

"Да, подготовка к "Танцам" занимает большое количество моего времени, но это того стоит. Еще одна сфера моей жизни, которую я с удовольствием посвящаю время сейчас, - мой сын Рома. Он еще очень маленький, но уже понимает, что мама занимается чем-то ответственным и важным, по-своему пытается поддерживать меня своей улыбкой", - отметила спортсменка.

Фото: jetsetter.ua

Как сообщала "Страна", в Танзании имена всех женатых мужчин вывесят на государственном сайте, чтобы они не соблазняли одиноких женщин.

Напомним, что в ЦИК отказывали Александру Онищенко в регистрации на парламентские выборы.