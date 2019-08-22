В правительстве, которое сформирует новая Верховная Рада, могут остаться три министра времен Порошенко. Это Арсен Аваков, Ульяна Супрун и Оксана Маркарова.

Относительно последней у Зеленского выразили почти 100%-ю уверенность. Фамилии же глав МВД и Минздрава пока лишь обсуждаются, заявил будущий глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Однако других кандидатур Арахамия не назвал - а значит, Супрун и Аваков главные претенденты на министерские кресла.

Если они останутся министрами, это многое скажет о новом Кабмине. Например о том, что по ряду ключевых направлений - медреформа, отношения с МВФ, финансовая политика и ситуация в правоохранительных органах - все останется плюс-минус также, как и при Порошенко.

"Страна" вспоминала, чем известны все трое фаворитов Зеленского.

Ульяна Супрун

Это будет, пожалуй, самый неоднозначный выбор партии Зеленского. Ведь ее лидер во время избирательной гонки едко критиковал и.о. главы Минздрава. И было за что.

Супрун известна как автор достаточно спорных реформ. Их суть "Страна" неоднократно разбирала.

Медреформа Супрун предусматривает фактический отказ от бесплатной медицины и на своем последнем этапе вводит официальный прейскурант на медицинские услуги.



Но уже сейчас украинцы ощутили "покращення": "скорые" стали приезжать, только если человек при смерти (в чуть менее тяжелом состоянии - иди в больницу сам), врачи перестали ходить на дом - даже к детям, пациентов, которые раньше могли лечиться в больницах, начали массово отправлять домой.

Кроме того, министерство Супрун передало право на закупку бюджетных лекарств международным организациям - вместо того, чтобы навести порядок с закупками в собственном же министерстве.



В связи с этим были многократно сорваны сроки закупок важных лекарств и вакцин, в страну начали попадать просроченные или некачественные медикаменты. А Супрун обвинили в лоббировании интересов западных фармацевтических компаний.

Самое интересное, что все эти реформы Супрун творила будучи в статусе и.о. То есть ее кандидатуру не утверждала Верховная Рада. Это единственный украинский министр, который проводил столь масштабные изменения, даже не будучи собственно назначенным.

Ульяна Супрун - врач-радиолог из Детройта в США, которая, став министром, так и осталась гражданкой Штатов. При этом в своей "прошлой жизни" она не руководила даже больницей. А стремительный взлет в министерское кресло (2016 год) объясняется связями Супрун с украинской диаспорой и ее участием в событиях на Евромайдане.

Менеджерские навыки Ульяны хорошо видны на примере недавнего приказа о новых стандартах экстренной помощи, которые просто списаны с американских. Вплоть до ссылок на законы отдельных штатов и с указанием телефона горячей линии в США. То есть Супрун даже не читает документов, которые подписывает.

Оппоненты Ульяны в Украине именно с Америкой связывают непотопляемость и.о. министра. Ее хотел, но не смог уволить Петр Порошенко - хотя мог отыграть на этой отставке несколько процентов рейтинга.

А в последнее время развернулась кампания за то, чтобы оставить Супрун в министерском кресле - и, по слухам, к Зеленскому уже приезжали "ходоки" из-за океана просить за Ульяну. Причем уже не в первый раз. И, вероятно, не безрезультатно.

Если сразу после выборов в "Слуге народа" категорически говорили, что Супрун министром не останется, а ее место займет основатель клиники "Борис" Радуцкий, то вскоре разговоры утихли. Радуцкий публично отрекся от поста министра и отвесил много комплиментов Супрун.

Все это показывает, что шансы остаться у Супрун не нулевые. Хотя у Зеленского явно не в восторге от ее наличия в правительства, а потому, по слухам, пытаются договорится с американцами о компромиссном варианте - оставить вместо Супрун кого-либо из ее команды, который бы продолжил ее реформы в том же духе.

Подробнее ситуацию с Ульяной Супрун разбирала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".

Оксана Маркарова

Разговоры о том, что "зеленый" Кабмин унаследует министра финансов из старого правительства, ходили еще с июля.

Маркарову сделали министром, когда из Кабмина со скандалом ушел глава Минфина Александр Данилюк (сегодня он трудится секретарем СНБО у Зеленского).

Маркарова родом из Ровно. Училась в Киево-Могилянской Академии, где получила степень магистра экологических наук, а затем - в Индианском университете в Блумингтоне (США). Там она получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.

Оксану Маркарову связывают с Натальей Яресько, бывшим министром финансов Украины и еще одним постмайдановским министром-экспатом. Яресько работала с Маркаровой с конца 90-х годов в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Этот фонд финансировался правительственными структурами США.

Оксана была членом наблюдательного совета "Актив-банка" в 2012 году, когда банк принадлежал структурам братьев Клюевых. "Страна" уже рассказывала, как структуры нынешнего министра выводили деньги из банка, который позже был признан неплатежеспособным.

В этом же материале мы говорили о том, как дочки Маркаровой стали владелицами квартир, которые были в залоге у данного банка. Подробнее о "нехороших квартирах" Маркаровой и ее мужа можно прочитать в статье Странные квартиры нового министра финансов. Как семья Маркаровой связана с распродажей банковских активов.

В 2015 году Яресько забрала Маркарову в свою команду и даже сделала ее замминистра - кем она и работала также в бытность министром Данилюка.

Кроме того, она была назначена правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций и членом наблюдательных советов ряда украинских госбанков, включая "ПриватБанк", "Ощадбанк".

Оксана замужем за бизнесменом и банкиром Даниилом Волынцем, который руководил "Ощадбанком" во времена Ющенко. В декаларации Маркаровой за 2017 год указано, что в семье четверо детей - сын Данил, и три дочки: Мария, Анна и Лидия.

Маркарова - автор мрачного прогноза о том, что Украина сможет догнать нынешний уровень экономики Польши только через 50 лет.

В целом можно отметить, что Оксана Маркарова - из той же когорты чиновников времен Порошенко, что и Ульяна Супрун. Они обласканы западными структурами, их постоянно хвалят связанные с грантами общественные организации и поддерживающие их СМИ.

Так, например, журнал "Новое время", который издает Томаш Фиала (чешский бизнесмен, которого связывают с Соросом), рекомендует, на основании опроса экспертов, взять в новый Кабмин и Супрун, и Маркарову. А также других функционеров, известных своими связями с грантовыми проектами.

Арсен Аваков

Если Маркарову и Супрун лоббируют западные структуры, то с Арсеном Аваковым другая история. .

Во многом Авакову обязан своим президентством Владимир Зеленский.

Структуры МВД ломали "Сетку" Порошенко и не позволял ручным националистам Банковой атаковать конкурентов экс-президента. Также полиция во многом помножила на ноль деятельность СБУ по слежке за Зеленским.

Аваков - единственный из всех министров, который возглавил свое ведомство сразу после Майдана и по сей день им управляет. В его активе - создание патрульной полиции, которая стала "витриной реформ". В пассиве - фактический развал работы полиции, ухудшение криминогенной ситуации.

При этом ведомство Авакова закрывало глаза на уличный беспредел радикалов, не расследовало уголовные дела по их лидерам (взять хотя бы цыганский погром, устроенный лидером С14 Мазуром), не мешало избивать и кошмарить журналистов. Часто это происходило на глазах полиции, которая не вмешивалась в происходящее.

Все это в немалой степени стало причиной обвала рейтинга партии "Народный фронт", которую представлял Аваков. С именем самого министра также связан ряд коррупционных скандалов. Это главным образом дело "золотых рюкзаков", которые фирма сына Авакова поставляла для нужд Нацгвардии (его закрыли в 2018 году). Министр через жену владеет виллой в Италии и до недавнего времени был хозяином "Эпрессо ТВ".

Что касается Донбасса, то Аваков представлял классическую "партию войны" - еще более бескомпромиссную, чем Порошенко. Добробаты, которые вдохнули в конфликт на Донбассе новую силу, курировались МВД, а позже официально влились в его структуры. Среди них был высок процент откровенно неонацистских элементов, которые и по сей день вызывают возмущение правозащитных организаций. Параллельно добровольцы, как уже говорилось выше, дали импульс росту криминала в мирных городах Украины - с чем ведомство Авакова не могло или не хотело справиться.

О новом министерском сроке Авакова до сих пор ходили разные слухи. Одни говорили, что продолжение работы главы МВД - та цена, которую платит Зеленский за возможность быть избранным. С другой строны, результат Зе был настолько ошеломляюще высоким, что он в принципе прийти к выводу, что уже никому ничего не должен.

Видимо поэтому еще совсем недавно в команде "Слуги народа" намеревались отправить Арсена Борисовича на заслуженный отдых. Впрочем, как уже рассказывала "Страна", Аваков сдаваться не собирался и сформировал в новой Раде группу в свою поддержку. Его влияние на процессы в государстве позволяет ему торговаться с командой президента о сохранении своего места под солнцем.