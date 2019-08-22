21 августа в Чугуевском районе Харьковской области был сбит мужчина, менявший колесо на своем автомобиле Toyota Camry. Об этом сообщает сайт NewsRoom.

Инцидент произошел в селе Волохов Яр, когда 54-летний водитель припарковался на обочине трассы Киев-Харьков-Должанский, чтобы заменить колесо. В этот момент его сбила легковушка Chevrolet Lacetti.

Пострадавший сам смог обратиться в больницу. Медики осмотрели его, нашли перелом щиколотки и после оказания первой помощи отпустили домой.

Как выяснили СМИ, жертвой наезда оказался депутат Харьковского областного совета Армаис Оганесян. Он также является председателем Национальной городской Армянской общины Харькова.

Фото: Facebook/oganesyan.mais

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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