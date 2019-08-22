Украинская певица Ани Лорак вызвала горячие споры в соцсети после того, как опубликовала видео своего выступления в Юрмале, где она вышла на сцену в ультракоротком платье.

Видео опубликовано на странице Ани Лорак в Instagram. На нем певица запечатлена в экстравагантном коротком сверкающем платье с широкими плечами. "Удивительная ночь в Юрмале" - подписала Лорак свою публикацию.

Подписчики в комментариях сразу же засыпали певицу комплиментами. Но нашлись и такие, кому ее платье показалось слишком коротким. Также в комментариях заметили, что но похоже на наряд другой украинской певицы Светланы Лободы.

Переглянути цей допис в Instagram Amazing night in Jurmala. #thebest #jurmala Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 21 Сер 2019 р. о 8:23 PDT

Фото: instagram.com

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