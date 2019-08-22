Утром четверга, 22 августа, в Киеве на проспекте Правды? 66 провалился грузовик ГАЗ. Около месяца назад на этом месте велись работы, говорится на фб-странице "Киев Оперативного".

"Совпадение?" - задаются вопросом журналисты.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Ровенской области подросток выпил, взял ключи от машины отца и насмерть сбил на ней велосипедиста. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена. Он скончался в реанимации утром 8 августа.

Также мы писали о том, как грузовик опрокинул "скорую" с медиками и пациентами. Водитель решил не пропускать скорую, пересекавшую перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией.