Расстрел адвоката Александра Иванова в Кропивницком может быть связан с его профессиональной деятельностью. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков в эфире телеканала "112 Украина".

"Наши коллеги сейчас находятся на месте: председатель Совета адвокатов Кировоградской области, председатель КДК Кировоградской области... Из той информации, что нам известно, убийство произошло около 12:00 в одном из кафе, автоматной очередью. Наш коллега погиб на месте. Это Иванов Александр Валентинович, 24.06.2011 получил свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью, член Кировоградской областной коллегии адвокатов, который практиковался исключительно в уголовных процессах", - сообщил Вилков.

По его словам, в данный момент правоохранители и адвокаты выясняют мотивы и все обстоятельства преступления.

"Это убийство связано, и мы убеждены в этом, исключительно с его профессиональной деятельностью. Он общался с другим человеком, мы сейчас выясняем, с кем, и этот другой человек тоже была ранен. И насколько нам известно, в больнице мужчина умер", - заявил Вилков.

Напомним, сегодня 22 августа около СИЗО в Кропивницком неизвестные расстреляли адвоката из автоматического оружия. Как сообщалось обстрел был произведен из автомобиля. Убийцы использовали автоматы. Защитник погиб на месте.

Позже стало известно, что полиция ввела план "Сирена" по всей Кировоградской области, чтобы найти убийцу юриста, а к раскрытию преступления привлечены несколько оперативных служб, экспертов и кинологов.