Раненный во время убийства адвоката Александра Иванова в Кропивницком мужчина скончался в больнице. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков, передает "Интерфакс-Украина".

"Он (Иванов - Ред.) общался с другим человеком, мы выясняем сейчас, с кем… И фактически этот другой человек был тоже ранен и насколько нам известно, в больнице другой мужчина умер", - сказал Вилков в эфире телеканала "112.Украина".

При этом он подчеркнул, что скончавшийся в больнице мужчина – "не адвокат 100%".

Говоря об убитом Иванове, председатель ВКДК рассказал, что он был "старше пятидесяти" лет, свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью получил в 2011 году.

При этом Вилков уточнил, что убийство произошло в кафе, где встречались оба ныне скончавшихся вследствие расстрела, а не возле СИЗО №6, как об этом сообщалось ранее.

Напомним, что в Кропивницком неизвестный расстрелял адвоката из автомата сегодня около 11:45. После этого стрелок скрылся. Правоохранители начали его поиск всей Кировоградской области начались.

Ранее "Страна" писала о том, что в США задержали трех стрелков, которые планировали массовые расстрелы.