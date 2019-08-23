Каменских показала фото и видео, как она тренируется в Киеве на фоне живописных видов столицы
Певица Настя Каменских опубликовала в фото и видео своих тренировок и похвасталась подтянутой формой. Посты появились в Instagram звезды.
На снимке знаменитость запечатлена во время выполнения упражнения - на носочках. В комментарии к фото она признается в любви к спорту и подробно рассказала, какие типы тренировок практикует.
Фото: Instagram/ kamenskux
"Именно спорт помогает мне восстановить энергию. Очень круто, что летом можно тренироваться на улице. Сейчас у меня максимально загруженный график, но каждое утро я бегу на тренировку, чтобы начать свой день со спорта. Кроме силовых и кардионагрузок, я практикую йогу, которая вошла в мой летний to do list в рамках челленджа #обіцяюзаліто", - призналась Каменских.
Также она вывесила небольшой фрагмент занятий со звездным фитнес-тренером Андреем Хомицким.
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Друзья, сказать честно, у меня сейчас афигительно плотный график! Очень много гастролей и как только у меня появляется секундочка, я сразу же бегу заниматься с @khomytskyi_official переходи на Андрюхин канал и сможешь увидеть всю нашу треньку! И не скупись на комментарий для меня это очень важно
Видео: Instagram/ kamenskux
В подписи к ролику певица предложила желающим на канале Хомицкого полюбоваться полным вариантом "треньки" и призвала не скупиться на комментарии.
Пользователи соцсети вняли призыву. Львиная доля комментариев посвящена форме и размеру пятой точки Каменских.
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