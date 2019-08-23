Певица Настя Каменских опубликовала в фото и видео своих тренировок и похвасталась подтянутой формой. Посты появились в Instagram звезды.

На снимке знаменитость запечатлена во время выполнения упражнения - на носочках. В комментарии к фото она признается в любви к спорту и подробно рассказала, какие типы тренировок практикует.

Фото: Instagram/ kamenskux

"Именно спорт помогает мне восстановить энергию. Очень круто, что летом можно тренироваться на улице. Сейчас у меня максимально загруженный график, но каждое утро я бегу на тренировку, чтобы начать свой день со спорта. Кроме силовых и кардионагрузок, я практикую йогу, которая вошла в мой летний to do list в рамках челленджа #обіцяюзаліто", - призналась Каменских.

Также она вывесила небольшой фрагмент занятий со звездным фитнес-тренером Андреем Хомицким.

Видео: Instagram/ kamenskux

В подписи к ролику певица предложила желающим на канале Хомицкого полюбоваться полным вариантом "треньки" и призвала не скупиться на комментарии.

Пользователи соцсети вняли призыву. Львиная доля комментариев посвящена форме и размеру пятой точки Каменских.

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