Национальный банк Украины вместе с Министерством финансов начинают переговоры с Международным валютным фондом по поводу дальнейшего сотрудничества на техническом уровне.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Идет переписка. Разумеется, речь пока не идет о подписании документов, но диалог продолжается. Мы ожидаем приезда представителей МВФ в Украину, когда будет сформировано новое правительство, то есть это должно быть уже скоро", - сказал Чурий.

По его словам, новая программа с МВФ, вероятно, будет включать невыполненные условия предыдущей программы, включая законы о "сплит" (перераспределение функций надзора за рынком небанковских финансовых услуг) и защите прав потребителей финансовых услуг, а также возобновление ответственности за незаконное обогащение.

Относительно повышения внутренних цен на газ, то Чурий пояснил, что МВФ требует не установления конкретной цены, а ее соответствия рынку.

"Наш прогноз предполагает получение в этом году двух миллиардов долларов по новой программе с МВФ. И в следующем году тоже", - добавил замглавы НБУ.

Также он отметил, что для инвесторов принципиальна не сумма получаемой поддержки от МВФ, а факт наличия программы.

Кроме того, Чурий напомнил, что в комплексе с новой программой МВФ Украина сможет получать финансирование от других международных финансовых организаций.

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