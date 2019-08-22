В Киеве решено продлить ежегодный технический осмотр фуникулера.

Об этом сообщает сайт КП "Киевпастранс".

Решение связано с тем, что техработникам КП не понравилось, как прошли испытания фуникулера.

"После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценке специалистов, этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию", - сказано в заметке на сайте организации.

В "Киевпастрансе" обещают дополнительно сообщать о дне завершения регламентных работ и извиняются за доставленные неудобства.

Также в коммунальном предприятии отчитались, что во время ежегодных регламентных работ обновлены средства связи фуникулера, настилы пола и потолка, сделан ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов и пантографов.

Напомним, днем 22 августа в "Киевпастранс" заявляли, что ремонт фуникулера продлится до Дня независимости.

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