Бывшему королю Испании Хуану Карлосу сделают операцию на сердце на этой неделе. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает агентство ЭФЭ.

Операция назначена на субботу, 24 августа. Она пройдет в больнице неподалеку от Мадрида. Решение о проведении операции было принято врачами после ежегодного планового медицинского осмотра, который состоялся в июне.

Хуану Карлосу сейчас 81 год. В 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына, Филиппа, при этом формально сохранив королевский титул. Сын Хуана Карлоса взошел на трон как Филипп VI.

Бывший король Испании неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В апреле 2018 года он перенес операцию по замене протеза в правом колене.

Как сообщала "Страна", Армена Джигарханяна выписали из больницы после операции. Из клиники его забрал собственный сын.

Отметим, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции.