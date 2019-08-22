В пятницу, 23 августа, в Украине западные и северные области будут находиться под влиянием более прохладного воздуха, на остальной территории ожидается жара до +34 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

В западных областях страны местами обещают кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +12-17 градусов, на юге и востоке страны +17-22 градуса; днем в западных (кроме Закарпатья) и северных областях +23-28 градусов, на остальной территории +28-33 градуса, на юге до +35.

В Киеве 23 августа без осадков. Температура ночью +15-17 градусов, днем около +25.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 августа самая высокая температура днем была +35,3 градуса в 2007 году, самая низкая ночью +7,5 градусов в 1976 году.

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