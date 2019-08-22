22 августа на стадионе в Барселоне состоится матч между украинской Зарей и испанским Эспаньолом. Во время своей первой встречи команды будут бороться за выход в групповой этап Лиги Европы. Ответная игра пройдет 29 августа в Запорожье. "Страна" будет вести онлайн Эспаньол - Заря с 21:00. Стартовый свисток - в 22:00.

В прямом эфире футбольный поединок за место в Лиге Европы покажут каналы Униан и Football Hub.

Заря стартовала в Лиге Европы, обойдя таких соперников, как черногорская Будучность и ЦСКА (Болгария). Эспаньол обыграла исландский Стьярнан и швейцарскую Люцерну.

Судя по ставкам букмекеров, фаворитом называют Эспаньол, ничья или победа Зари считаются маловероятными.

Перед днем матча наставник луганчан Виктор Скрипник сказал, что игра будет тяжелой. В Заре осознают силу соперника, но намерены дать бой, поскольку никто "не запретит им мечтать".

Его подопечные прибыли в Барселону 21 августа, проведя в полете около 5 часов. В столицу Испании отправились 20 футболистов. Среди них нет форварда Назара Русина, который был дисквалифицирован в матче с ЦСКА. После забитого мяча он снял футболку, заработав желтую карточку, до этого у него уже было предупреждение, поэтому футболиста удалили.

Эспаньол и Заря сегодня выйдут на газон стадиона Корнелья-Эль Прат.

Главный тренер Эспаньола Давид Гальего сказал, что в составе Зари есть талантливые футболисты, и даже, если будет победа в первом матче, важно, каким будет счет и в ответной игре.

Напомним, что 15 августа луганская Заря вырвала победу у ЦСКА и пробилась в следующий этап Лиги Европы.

А вот Мариуполь покинул европейские кубки после разгрома в Гааге.