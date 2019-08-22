Центральная избирательная комиссия заявила, что избранный на выборах в Верховную Раду 21 июля по списку партии "Слуга народа" эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк отказался от депутатского мандата, его заменила Елена Хоменко. Об этом ЦИК сообщает на своем Facebook.

Как отметила в записи пресс-служба ЦИК, ротация произошла после получения комиссией заявления Лысюка об отказе от депутатского мандата.

Скришнот: Facebook/ UACEC

В Центризбиркоме напомнили, что "отказник" был № 69 в списке "Слуги народа".

Фото: ekstrasens.stb.ua

Теперь избранной народным депутатом по списку "Слуги народа" признана директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95", волонтер "Лиги волонтеров" Елена Хоменко, которая значилась в избирательном списке под № 129.

Фото: censor.net.ua

Ранее "Страна" сообщала, что к 21 августа ЦИК зарегистрировала 321 нового парламентария.

Также мы писали, что Комиссия официально опубликовала результаты голосования на скандальном округе №210: там победил самовыдвиженец Борис Приходько.