Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в процессе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами. При этом конкретные фамилии сторонами не назывались.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".

Ранее "Страна" писала о том, что по словам правозащитников, троих обвиняемых в госизмене вывезли из Одесского СИЗО для обмена с Россией.

Также мы сообщали, что Лавров не подтвердил скорый обмен пленными между Россией и Украиной.