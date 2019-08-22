В "Европейской солидарности" опровергли информацию о том, что политсила не претендует на должность вице-спикера в Верховной Раде 9 созыва. Соответствующее заявление, как передает "Интерфакс-Украина", сделала избранная народным депутатом парламента от партии Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По словам Климпуш-Цинцадзе, "Европейская солидарность" в ближайшее время подаст кандидатуру на пост вице-спикера.

"Мы пока не подавали своей кандидатуры на должность вице-спикера, но планируем это сделать", - сказала политик.

Ранее СМИ сообщили, что партию, возглавляемую Петром Порошенко, не интересует должность вице-спикера новоизбранной Верховной Рады.

Сегодня "Страна" писала о том, что на этот пост претендует и политсила Юлии Тимошенко "Батькивщина". Правда, назвать свою кандидатуру в партии пока не захотели.

Своего представителя на месте вице-спикера видят и в "Оппозиционной платформе".