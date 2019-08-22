Под зданием Офиса президента Украины началась акция протеста родителей, которые выступают против обязательной вакцинации своих детей и запрета Супрун в случае непрививки посещать школы и детсады.

Об этом сообщает корреспондент Фокуса. Всего на митинг пришли более 100 человек.

Статья 15 закона "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что детям, которые не получили прививок по календарю, не разрешается посещать учебные заведения. Исключение допускается только для детей, которым противопоказаны прививки по состоянию здоровья.

Министр образования Лилия Гриневич сообщила, что если родители отказываются от вакцинации, они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, индивидуальную или дистанционную.

Фото: focus.ua

Как сообщала "Страна", в МОН рассказали, почему треть украинских четвероклассников чувствуют себя несчастными в школе. Также 16% сказали, что несколько раз в месяц подвергались физическому насилию, а около 7,5% учащихся имеют проблемы в отношениях с учителями.

Отметим, что знаменитый Квентин Тарантино в 56 лет впервые станет отцом.