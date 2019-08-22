Американский 75-летний актер Джанни Руссо, известный по роли в фильме "Крестный отец", заявил о том, что потерял девственность в 15 лет, оказавшись в постели с легендарной актрисой Мэрилин Монро. Об этом пишет The New York Post.

Уточняется, что этот факт изложен в автобиографии Руссо, которая получила название "Голливудский крестный отец: Моя жизнь в мафии и кино". По словам актера, он познакомился с Мэрилин Монро (ей должно было быть около 33 лет - Ред.) в ее отельном номере. Женщина предстала перед ним в одном белом полотенце с бокалом шампанского в руке.

По его словам, при встрече с Руссо, она сразу же сбросила полотенце. От неожиданности он якобы закрыл глаза.

"Мое сердце готово было вырваться из груди. Я закрыл глаза, как идиот, а ее это рассмешило", - отметил он.

Руссо добавил, что они с Мэрилин Монро провели в постели все выходные. А в понедельник он возвратился на роботу. Впоследствии их роман якобы продолжился.

В этой же книге актер предположил, что в убийстве актрисы виновен брат президента США Джона Кеннеди, который "не желал, чтобы общественность узнала о романе главы государства и актрисы".

Джанни Руссо. Фото: nypost.com

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