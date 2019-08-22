Электронная петиция, адресованная президенту Украины Владимиру Зеленскому, с требованием узаконить право граждан страны на использование оружия, собрала необходимые 25 тысяч подписей. Счетчик голосов на официальном сайте главы государства показывает почти 26 тысяч подписей под петицией.

Документ был подан 22 мая председателем наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгием Учайкиным.

Автор петиции требует обеспечить "гарантированное Конституцией Украины неотъемлемое право граждан на защиту собственной жизни, здоровья, имущества" в том числе с применением оружия самозащиты. Петиция также призывает инициировать среди первоочередных рассмотрение в парламенте законопроекта о регулировании оборота оружия среди гражданского населения.

Скриншот: petition.president.gov.ua

По мнению автора документа, отсутствие закона о легализации оружия порождает криминальный беспередел.

"Отсутствие надлежащего правового регулирования и единых для всех правил владения и использования гражданского оружия лишает именно законопослушных граждан действенного средства защиты своей жизни и здоровья от преступных посягательств. В то время как при фактическом отсутствии реального контроля преступники имеют неограниченный доступ к любому оружию", - сказано в петиции.

Учайкин напомнил президенту, что в 2015 году, при Петре Порошенко, подобная петиция уже регистрировалась. Тогда она набрала свыше 36 тысяч голосов.

Скриншот: petition.president.gov.ua

"Граждане Украины убедительно высказались за необходимость наведения порядка в обороте оружия. Однако, президент Порошенко фактически проигнорировал этот акт народовластия", - констатировал автор.

В 2015 году Порошенко заявил, что он против легализации оружия и за усложнение процедуры его регистрации.

Ранее "Страна" приводила мнение Татьяны Черновол по поводу легализации оружия: нардеп выступила против этого из-за алкоголизма украинцев.

Также мы приводили подсчеты Антона Геращенко, сколько оружия на руках у граждан страны. По его словам, официально – 900 тысяч стволов.