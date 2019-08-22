Служба безопасности Украины завела Telegram-канал, а чтобы привлечь на него читателей разместила в Facebook рекламу, визуализировав ее слегка видоизмененным большевистским плакатом "А ты записался добровольцем?"

Пост со ссылкой на Telegram-канал был размещен днем 22 августа на официальной странице СБУ в Facebook. Сотрудники пресс-службы решили взять за основу большевистский агитационный плакат, созданный художником Дмитрием Моором в июне 1920 года, во время Гражданской войны в России.

На оригинальном плакате изображен красноармеец в красной будкновке, который, направив свой указательный палец правой руки на зрителя, призывает записываться добровольцем в Красную Армию. В версии от СБУ красный цвет одежды героя плаката изменен на синей, звезда на буденовке обрезана, фон удален, а надпись гласит: "Ты подписался на Telegram-канал СБУ?"

Подписчики Службы безопасности такой креатив не оценили. Большинство из них возмущены использованием советского плаката со стороны СБУ, многие рекомендуют уволить того, кто выступил автором подобной рекламы.

"Фотошопера максимум хватило на изменение цвета формы красноармейца? Вот это днище пропаганды, совковщина... Я в шоке", - прокомментировал Роман Бурко.

"А почему не с Путиным сразу?" - спрашивает пользователь Валерий.

"Чего еще не хватало на странице конторы - так это мемасов советского происхождения. А нет, вот они, уже есть", - возмутился Алексей Серкутан.

"Алло, СБУ! Тут кто-то от вашего имени нарушает декоммунизацию", - отметил Юрий Урбанский.

"Ребята. По большому счету, День независимости - это праздник независимости от российсской оккупации. То возможно уже надо менять их форму?" - спросил Александр Коваленко.

"Ваш дизайнер или профнепригодное инфантильное ничто, или фсбш-ник! Испанский стыд!" - возмутился Андрей Кобылинский.

"Традиции ЧК, НКВД, МГБ, КГБ", - написал в Facebook Клим Братковский.

Скриншот: Facebook/ Служба безпеки України

Скриншот: Facebook

Напомним, в СБУ начали менять свой антикоррупционный департамент.

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