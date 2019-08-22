Избранный в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа" популярный блогер из Днепра Макс Бужанский заявил, что не поддержит назначение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в новый Кабинет министров. Об этом он написал на своей странице в соцсети, объяснив, что его буквально засыпали вопросами об этом.

"Товарищи, двестипятидесятый вопрос в личку, вынуждает меня приоткрыть тайну предстоящего голосования.

Нет, я не проголосую за назначение Ульяны Супрун министром здравоохранения ни при каких обстоятельствах. Проголосую против. Это тот случай, когда воздержаться пошло", - написал в соцсети Макс Бужанский.

Напомним, у Зеленского рассказали, что имя нового премьер-министра Украины назовут 29 августа, во время первого заседания новоизбранной Верховной Рады.

Также появилась информация о том, что в состав нового правительства войдет кто-то из действующих ныне министров.