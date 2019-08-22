Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволен с должности главы Одесской таможни. Его отставку подтвердил временно исполняющий обязанности главы ведомства Денис Гутенко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В Кабмине назначили директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко врио главы ведомства после того, как уволили с этой должности Власова. При этом Власов оставался главой Одесской таможни.

Как сообщала "Страна", в Офисе президента Украины готовят законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих.

"Закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников… Конечно, если мы будем по шесть-семь месяцев бегать за каждым госслужащим – он может в любой момент пойти на больничный и де-факто находиться там вечно, - полагаю, тогда процесс обновления точно затянется", – прокомментировал глава таможенной службы.

Напомним, что Зеленский призвал главу ГФС уволиться, прочитав его пост в Фейсбуке.