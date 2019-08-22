22 августа полиция Кировоградщины ввела план "Сирена" в связи с убийством в Кропивницком адвоката Александра Иванова и ранением еще одного человека. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщает отдел коммуникации полиции Кировоградской области, на месте расстрела юриста возле СИЗО №6 работает следственно-оперативная группа. К раскрытию преступления привлечены несколько оперативных служб, экспертов и кинологов, действует оперативный план "Сирена".

Правоохранители квалифицировали события по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

20 августа "Страна" рассказывала о перестрелке в Киеве на Голосеевской площади, которую две группы.

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