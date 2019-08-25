Видеохостинг YouTube заблокировал несколько каналов, выкладывавших записи битв роботов, из‑за нарушения запрета на демонстрацию насилия по отношению к животным. Об этом сообщает издание The Independent.

На блокировку в соцсетях пожаловались сразу несколько каналов, публикующих сражения роботов. Обычно участниками таких драк становились приборы, собранные любителями - энтузиастами робототехники.

Все ролики были отмечены как показывающие жестокое обращение с животными.

Фанат роботов и блогер Энтони Мерни объяснил, что в блокировках виноват новый алгоритм, который должен обнаруживать насилие над животными в роликах. Мерни назвал ситуацию абсурдной и попросил своих подписчиков пожаловаться на алгоритм в службу поддержки YouTube.

Представитель YouTube пообещал исправить ситуацию.

"На нашем сайте много видео, так что мы можем иногда ошибаться. Если мы замечаем, что видео были удалены по ошибке, то моментально реагируем и исправляем ошибки, возвращая ролики обратно вместе с просмотрами", - сказал сотрудник YouTube.

Ранее "Страна" рассказывала о сообщении Виталия Кличко, что его официальную страницу в соцсети Instagram заблокировали из-за атаки интернет-троллей.

Также мы писали, что в разгар президентской предвыборной гонки видеохостинг YouTube заблокировал канал, принадлежащий Владимиру Зеленскому.