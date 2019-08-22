В "Батькивщине" претендуют на должность вице-спикера парламента Украины. Об этом заявил избранный народным депутатом Украины от этой политсилы Андрей Кожемякин, передает Интерфакс-Украина.

"И партия "Батькивщина" сегодня, фракция "Батькивщина" выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера", - сказал он в четверг, 22 августа, в Киеве.

При этом он не захотел назвать фамилию кандидата на этот пост. "Завтра, если это будет утверждено, то мы будем уже говорить более конкретно", - сказал Кожемякин.

По словам политика, руководить фракциейц "Батькивщина" в Верховной Раде IX созыва вновь будет лидер одноименной партии Юлия Тимошенко, заместителем же главы фракции предлагается назначить Сергея Соболева.

Также Кожемякин подтвердил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" также претендует на должность вице-спикера.

Как сообщала "Страна", Коломойский и Пинчук выдвинули свои "гендерные" предложения на вице-спикера. На место главы парламента уже разделили между собой Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук из "Слуги народа". А вот третье кресло в президиуме Рады правящая партия согласилась оставить за другими фракциями и группами.