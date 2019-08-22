Днем в четверг, 22 августа, стоимость доллара на межбанковском рынке опустилась ниже отметки 25 грн/$.

Так, согласно данным портала Минфин, на межбанке стоимость покупки доллара составляет 24,99 грн/$, продажи - 25,02 грн/$.

В "Приватбанке" доллар днем 22 августа продается по 24,95 грн/$, покупают его за 25,253 грн/$.

Между тем, торги на межбанке 21 августа завершились небольшим подорожанием доллара - до 25,13-25,17 грн/$.

Скриншот: minfin.com.ua

Скриншот: Приватбанк

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит 22 августа с долларом на межбанке, в обменках и банках.

Также мы писали, что банкиры сообщили, что вчера утром котировки на межбанке активно поднимались из-за подготовки ко Дню независимости и трехдневным выходным.