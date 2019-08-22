50,5% опрошенных в августе 2019 года граждан Украины отметили, что события в стране развиваются в правильном направлении. Об этом со ссылкой на данные мониторинга фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам исследования, противоположного мнения придерживаются 23,1% опрошенных. А еще 26,9% не определились с ответом.

Такой показатель стал самым высоким за время замеров мнений, которые проводятся с 2004 года. Для сравнения, в декабре 2018 года лишь 18,1% украинцев определяли развитие событий в стране как правильное, а 69,7% оценили его как неправильное.

Тот же опрос показал, что 47,7% респондентов считают Украину способной преодолеть существующие проблемы в ближайшие несколько лет. 33,7% полагают, что страна способна это сделать в более отдаленной перспективе. 7,6% - что страна не способна преодолеть нынешние вызовы. В декабре 2018 года оптимистов было всего 20,2%, умеренных оптимистов – 46,4%, пессимистов – 14,9%.

Политическую ситуацию в Украине оценивают в целом как спокойную 25,6% респондентов, как благополучную - 5,5%, как напряженную - 52,7%, как критическую и взрывоопасную - 8,4%. В декабре 2018 года доминировала оценка ситуации как напряженной (63,6%) и критической (25,2%).

Чувство надежды при мыслях о будущем Украины преобладает у 55,8% опрошенных людей. У 36,3% преобладает оптимизм, у 17,8% - тревога. В 2018 году надежда была у 51,8% респондентов, оптимизм – у 28,1%, тревога – у 32,7%.

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года. В нем приняли участие 2040 респондентов старше 18 лет из 103 населенных пунктов во всех областях Украины, кроме Крыма и ОРДЛО.

Ранее "Страна" приводила данные Министерства образования, согласно которым 96% украинских учителей нуждаются в психологической и юридической поддержке.

Также мы сообщали, что за год в Украине в 1,5 раза увеличилось количество сторонников внеблокового статуса, а приверженцев НАТО стало меньше.